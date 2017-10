OE2018

O 'stock' de dívida garantida pelo Estado a instituições de crédito ascendia a 2.800 milhões de euros em junho, um recuo homólogo de 56%, após o Novo Banco ter reembolsado 3.500 milhões de euros em obrigações em fevereiro.

A informação consta no relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue na sexta-feira à noite no parlamento, que especifica que os 2.800 milhões de euros estão afetos à Garantia de Carteira.

Este instrumento foi criado em 2012 e serve para a República Portuguesa assegurar, até ao limite do valor referido, o cumprimento das obrigações assumidas pelas instituições de crédito (BPI, CGD, Novo Banco e BCP) junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), referentes a uma carteira de operações de financiamento de projetos desenvolvidos e a desenvolver em Portugal, cuja exposição poderá atingir um montante máximo de 6.000 milhões de euros.