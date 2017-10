OE2018

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que medidas como o aumento da derrama estadual para grandes empresas e o fim do corte no subsídio de desemprego terão de seguir os princípios de rigor orçamental.

Em conferência de imprensa para apresentar a proposta de Orçamento de Estado para 2018 (OE2018), Mário Centeno foi questionado sobre duas medidas que foram exigidas pelos parceiros sociais: o aumento para 7% da derrama estadual sobre as grandes empresas (com volumes de negócio superiores a 35 milhões de euros) e o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego após os seis meses de apoio.

Estas duas medidas não constam da proposta de lei entregue hoje à Assembleia da República, apesar de o primeiro-ministro, António Costa, ter admitido no parlamento o fim do corte de 10% no próximo ano.