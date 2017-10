Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, apelou hoje à população para seguir as recomendações das autoridades em relação ao furacão Ophelia, que deverá passar pelo aquipélago este sábado.

Revelando que há 500 funcionários da administração regional de prevenção nas ilhas, Vasco Cordeiro disse que se trata de "preparar para o pior, esperando o melhor", e salientou que "a prevenção mais eficaz, além daquela que envolve a administração pública regional e local, os serviços municipais de Proteção Civil, os bombeiros", é a que cada um pode fazer, "seguindo as orientações que as entidades competentes emitem".

"O facto dos Açores serem periodicamente assolados por esse tipo de fenómeno não pode nem deve ser um motivo para descurarmos esses cuidados. Cada situação é uma situação em si mesma e, portanto, em cada situação, as pessoas devem seguir o melhor possível, da forma mais eficaz que for possível, as recomendações das autoridades, nomeadamente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores", adiantou Vasco Cordeiro.