OE2018

O Governo reafirma que 2018 "será decisivo" para a expansão do aeroporto de Lisboa, ao serem concluídos os estudos técnicos e de impacto ambiental do infraestrutura aeroportuária complementar do Montijo.

Segundo o relatório da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue na sexta-feira no parlamento, o Governo prevê que no próximo ano continue o projeto de expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, anunciada em fevereiro, com a "conclusão dos estudos técnicos e realização do obrigatório processo de avaliação de impacte ambiental do aeroporto complementar do Montijo".

"Paralelamente, serão executados investimentos na rede de aeroportos nacionais, com vista à sua progressiva melhoria e adaptação à evolução da procura", lê-se.