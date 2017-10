OE2018

O Governo prevê adquirir 1.900 novos veículos para as forças e serviços de segurança entre 2018 e 2021, o que permitirá renovar as frotas automóveis, reduzir os custos de manutenção e o consumo de combustíveis.

Esta medida consta da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) entregue na sexta-feira na Assembleia da República no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (FSS) iniciada em 2017 e que se prolonga até 2021.

"Desta forma, será possível, por um lado, assegurar a modernização contínua dos seus meios operacionais, elevando os seus níveis de operacionalidade, a sua capacidade de atuação e o seu desempenho e, por outro lado, orientar os recursos financeiros para investimentos com potencial para gerar poupanças ao nível do funcionamento das FSS", refere o documento.