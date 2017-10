OE2018

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais defendeu hoje que a proposta de Orçamento de Estado para 2018 (OE2018) beneficia os recibos verdes pela impossibilidade de dois terços do rendimento serem penhorados por causa de dívidas e pelo aumento do mínimo de existência.

"Se há proposta que beneficia a categoria B [trabalhadores independentes, onde se inserem os chamados 'recibos verdes'] é a proposta que o Governo apresenta à Assembleia da República", afirmou hoje António Mendonça Mendes, na conferência de imprensa de apresentação da proposta de OE2018.

Entre as medidas que o secretário de Estado destacou são o aumento no mínimo de existência para 8.980,44 euros, limite de rendimento até ao qual os contribuintes não pagam este imposto e uma alteração no código do processo civil que impede que o rendimento seja penhorado em dois terços por causa de dívidas.