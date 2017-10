OE2018

O Governo espera que o Setor Empresarial do Estado apresente, "pela primeira vez", um "resultado líquido equilibrado ou muito próximo do equilíbrio" no próximo ano, segundo o Orçamento do Estado para 2018 entregue no parlamento na sexta-feira.

Apontando que em 2016, o Setor Empresarial do Estado (SEE) "passou a apresentar capitais próprios positivos", o Governo espera que "em 2018, mantendo-se a atual trajetória de desempenho económico-financeiro, o SEE poderá apresentar pela primeira vez um resultado líquido equilibrado ou muito próximo do equilíbrio".

Segundo o documento, que o executivo entregou no parlamento na sexta-feira à noite, "é convicção do Governo" que uma trajetória de desempenho económico e financeiro sustentável para o SEE "apenas" será conseguida "com o aprofundar da análise do processo decisório e do consequente mérito do mesmo".