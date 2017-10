OE2018

A despesa total consolidada em ciência, tecnologia e ensino superior sobe para 2.543,4 milhões de euros em 2018, mais 157,6 milhões face à prevista para 2017, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

O relatório da proposta do OE2018, hoje divulgado, ressalva que, durante o "decurso da execução orçamental", as despesas com pessoal serão reforçadas com uma "dotação específica para efeitos de descongelamento de carreiras".

Por comparação com a proposta do OE2017, a despesa total consolidada (a que elimina a duplicação de despesas) aumenta 157,6 milhões de euros em 2018 nos setores tutelados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.