OE2018

A compra de carro novo ficará mais cara entre 2,67 euros e 900 euros no próximo ano, devido ao agravamento do Imposto sobre Veículos (ISV), previsto na proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

Segundo a simulação da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA), o agravamento médio de 1,4% é transversal aos modelos a gasóleo e a gasolina, mas fica abaixo da subida do ano anterior, em que atingiu os 3%.

Dos 25 modelos a gasóleo analisados, todos terão um agravamento de 1,4% no imposto que incide sobre a primeira matriculação de um veículo em Portugal, aplicado aos veículos novos e aos importados (usados ou novos), à exceção de um - Opel Corsa 1.3 CDTI95 - que terá um aumento percentual inferior, de 1,1% no ISP, o que representa neste caso mais sete euros (para 637 euros).