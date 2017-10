OE2018

O Governo estima que as despesas relacionadas com a reprivatização do Banco Português de Negócios (BPN) vão baixar 22,3% para 11,5 milhões de euros em 2018, valor que compara com os 14,8 milhões de euros previstos para 2017.

Esta informação consta na rubrica das despesas excecionais do relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) que o executivo entregou hoje no parlamento.

Refira-se que, no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), entregue há um ano, o executivo socialista estimava que as despesas ligadas à reprivatização do BPN se situassem em 11,8 milhões de euros este ano, pelo que houve uma revisão em alta de 25% do valor em causa para 14,8 milhões de euros.