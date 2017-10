OE2018

O ministro das Finanças recusou hoje que a proposta orçamental para 2018 não traga reformas ao país e à economia, referindo que isso é feito com medidas que promovem crescimento, valorizam quem trabalha e evitam sanções.

"Não se reforma não cumprindo metas, não se reforma pondo o país à beira de sanções, o importante é ter em conta que temos um país que se projeta no futuro com alguns desafios (como demográficos) que têm de ser vencidos, que durante muito tempo perdeu capacidade produtiva. Fazer o inverso disso é reformar o país", disse Centeno em resposta aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2018, em Lisboa.

O governante destacou ainda o crescimento que o país vive e afirmou que, em sua opinião, "uma reforma do Estado passa necessariamente por uma valorização das carreiras daqueles que prestam serviço no Estado", ao permitir valorizar o mérito dos trabalhadores e a sua produtividade.