OE2018

A despesa total consolidada para o Ambiente vai crescer 75,8% em 2018, para 2.142,2 milhões de euros, na comparação com a estimativa de execução prevista para este ano.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue na noite de sexta-feira na Assembleia da República, este crescimento de 923,6 milhões de euros do valor para o Ministério do Ambiente deve-se principalmente à evolução da despesa nos serviços e fundos autónomos da sua tutela.

A despesa dos serviços e fundos autónomos do Ambiente regista uma subida de 70,6% face à estimativa de 2017, uma evolução justificada "essencialmente pela variação da despesa respeitante à reabilitação do parque habitacional".