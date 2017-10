OE2018

O Governo, segundo o Orçamento do Estado, estima poupar cerca de cinco milhões de euros na Administração Interna através da reafectação de 300 efetivos para o serviço operacional e de um programa de mobilidade para as forças de segurança.

Segundo a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) entregue na sexta-feira pelo Governo na Assembleia da República, na área da Administração Interna, o executivo elenca um conjunto de medidas com o objetivo de contratar serviços externos para funções de suporte, libertando recursos para o serviço operacional.

Na proposta, dá-se o exemplo da "adoção de um novo modelo de gestão do fardamento de modo a reduzir as imobilizações financeiras inerentes aos 'stocks' (na ordem dos sete milhões de euros), libertação de espaços atualmente afetos à confeção, armazenamento e venda de fardamento e reafectar pessoal para o serviço operacional".