OE2018

O mínimo de existência, cuja atualização custará 155 milhões de euros em 2018 e passará a ser feita em função do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), vai abranger também os profissionais liberais, como arquitetos, artistas e desportistas, entre outros.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que foi entregue na noite de sexta-feira no parlamento, o Ministério das Finanças alarga aos trabalhadores independentes com profissões liberais a aplicação do mínimo de existência, que isenta de tributação os trabalhadores dependentes e os pensionistas que ganhem até determinado montante anual de rendimento.

Entre estes profissionais estão, por exemplo, arquitetos, artistas de teatro e bailado, pintores, desportistas, engomadores, jornalistas e repórteres, tradutores, explicadores, formadores e amas, que até aqui não contavam com esta proteção.