OE2018

O Conselho das Finanças Públicas considerou hoje que as previsões do Governo que apontam para um défice orçamental de 1% do PIB e um crescimento económico de 2,2% no próximo ano são um "cenário provável".

Num parecer daquela entidade sobre as previsões macroeconómicas na proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue no parlamento na sexta-feira, lê-se que as estimativas do Ministério das Finanças "enquadram-se num cenário provável".

O Governo melhorou também as estimativas deste ano, prevendo um crescimento económico de 2,6% e um défice orçamental de 1,4%, de acordo com os números apresentados pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, na conferência de imprensa após a entrega da proposta do OE2018 no parlamento.