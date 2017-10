OE2018

Os orçamentos da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e da Estamo vão ter "fundos necessários" para a inventariação e registo do património imobiliário público, segundo o relatório da proposta de lei de Orçamento de Estado para 2018 (OE2018).

O documento refere as "insuficiências" do sistema de gestão de informação do património imobiliário público que prejudicam a "preservação e potenciação do seu valor económico, cultural e social".

"O universo do património imobiliário público varia consoante as fontes de informação, tornando a gestão, em alguns casos, inoperante", lê-se no documento.