OE2018

O Imposto Único de Circulação (IUC), o antigo 'selo do carro', vai aumentar em média 1,4% no próximo ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) entregue na sexta-feira no parlamento.

De acordo com o gabinete de Estudos Económicos da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA), em 24 dos 25 veículos a gasóleo avaliados, apenas um escapa ao acréscimo de 1,4% no IUC, sendo nesse caso nulo.

Nos veículos a gasolina, as variações no imposto oscila entre uma redução de 1,9% (Fiat Panda) e o aumento de 1,4%, o que resulta da combinação de duas variáveis: cilindrada e emissões poluentes.