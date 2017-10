OE2018

O Governo vai manter em 2018 a contribuição sobre o setor bancário, esperando encaixar 182 milhões de euros, que representam um recuo de 2,7% face aos 187 milhões de euros estimados para 2017.

"Mantém-se em vigor em 2018 a contribuição sobre o setor bancário", lê-se na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) que foi entregue na sexta-feira no parlamento, enquanto o relatório que acompanha o documento especifica os valores envolvidos.

Esta contribuição é a taxa que os bancos pagam sobre o seu passivo e que serve para financiar o Fundo de Resolução bancário, usado para financiar o Novo Banco na sequência da resolução do Banco Espírito Santo (BES) em agosto de 2014.