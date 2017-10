OE2018

O Governo espera receber, no próximo ano, "500 milhões de euros" de dividendos do Banco de Portugal, disse o ministro das Finanças, Mário Centeno, em conferência de imprensa, valor que representa mais 43% do que o Estado encaixou este ano.

Este ano, o Banco de Portugal entregou dividendos no valor de 352 milhões de euros aos cofres públicos relativos ao exercício de 2016, quase o dobro do montante entregue no ano anterior, mas ainda assim abaixo dos 450 milhões de euros esperados pelo Governo.

"Os dividendos do Banco de Portugal ascenderão em 2018 a 500 milhões de euros, consubstanciando um incremento de mais 148 milhões de euros face ao recebido em 2017", lê-se também no relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) hoje conhecida.