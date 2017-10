OE2018

O descongelamento gradual das carreiras e a atualização extraordinária das pensões vão aumentar a despesa em 365 milhões, sendo das medidas que mais penalizam os gastos públicos no próximo ano.

No relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue na noite de sexta-feira no parlamento, o Ministério das Finanças detalha o impacto orçamental das medidas previstas para o próximo ano e indica que aquela que implica um maior aumento de despesa é o descongelamento gradual das carreiras na função pública, cujo efeito líquido é de 211 milhões de euros.

A atualização extraordinária das pensões custará 154 milhões de euros no próximo ano, uma medida apenas superada em termos de custo para o orçamento pela contrapartida de financiamento nacional da captação de fundos estruturais, que custará 178 milhões de euros.