OE2018

O valor global dos pedidos de reposição feitos por empresas privadas do setor rodoviário com as quais o Estado tem litígios em curso totalizava, no final do primeiro semestre deste ano, 874,6 milhões de euros, segundo o Governo.

De acordo com a informação referente às parcerias público-privadas constante na proposta de Orçamento do Estado para 2018, que foi entregue na sexta-feira no parlamento, "em junho de 2017, o valor global dos pedidos de reposição do equilíbrio financeiro, submetidos por concessionárias e subconcessionárias rodoviárias, rondava os 874,6 milhões de euros".

O documento reconhece o "volume e valor dos pedidos de reposição do equilíbrio financeiro já apresentados e dos pedidos formulados nos litígios (arbitrais) em curso", mas salienta que este montante representa "uma redução na ordem dos 1.125,4 milhões face ao apresentado no relatório do Orçamento do Estado de 2017".