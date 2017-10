OE2018

O total da despesa consolidada para o Ministério do Planeamento e Infraestruturas aumentou 20,1% (+645,1 milhões de euros), em relação ao estimado em 2017, para mais de 3,8 mil milhões de euros.

Segundo o relatório da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2018 (OE2018), este aumento resulta principalmente da despesa efetiva, que regista uma variação de 12,7%, para a qual contribuiu a evolução da despesa com investimento (+20,7%).

No documento lê-se que a despesa efetiva das empresas públicas reclassificadas aumentou em 276,3 milhões de euros, quando comparada com a estimativa de 2017, face ao "crescimento do investimento das Infraestruturas de Portugal e da CP - Comboios de Portugal".