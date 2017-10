OE2018

O excedente da Segurança Social deverá cair 564,4 milhões de euros em 2018, para 973,6 milhões, prevendo-se os primeiros saldos negativos do sistema a partir de meados da década de 2020.

Segundo o relatório que acompanha o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), o saldo da Segurança Social deverá manter-se positivo no próximo ano, mas com uma redução de 37% face ao previsto para o corrente ano, em que é esperado um excedente de 1,5 milhões de euros.

O relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social que acompanha todos os anos o OE2018, continua a prever que os primeiros saldos negativos do sistema previdencial ocorram "a partir de meados da década de 2020".