OE2018

O Governo estima arrecadar 43.047,5 milhões de euros com impostos em 2018, mais 2,1% do que estima para 2017, devido a aumentos de receita nos impostos indiretos, já que a receita prevista com IRS e IRC diminui.

De acordo com o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue na sexta-feira à noite no parlamento, o executivo prevê amealhar 43.047,5 milhões de euros no próximo ano, um aumento de 873,5 milhões de euros (mais 2,1%) do que a estimativa de receita fiscal de 2017, de 42.174 milhões de euros.

Este aumento é justificado pelos impostos indiretos, cuja receita sobe 4,6% em 2018, de uma previsão de 23.750,8 milhões de euros em 2017 para uma de 24.848,8 milhões no próximo ano, ou seja, uma subida de cerca de 1.100 milhões de euros.