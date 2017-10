OE2018

A recuperação da garantia de 450 milhões de euros prestada ao Banco Privado Português (BPP), entidade em liquidação, está inscrita na receita de capital do Estado em 2017, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2018.

"O principal contributo para a evolução favorável da receita advém do aumento da receita de capital em 0,2 p.p. do PIB, que inclui a recuperação da garantia prestada ao BPP", lê-se na parte do documento dedicada à consolidação orçamental de 2017.

"Em 2017, esta componente [receita de capital] contém o montante referente à recuperação da garantia concedida pelo Estado ao BPP e executada em 2010 (450 milhões de euros)", acrescenta o executivo.