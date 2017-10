OE2018

O Governo espera poupanças de 287 milhões de euros no próximo ano com a revisão da despesa pública, mais de metade no setor da Saúde, segundo o relatório que acompanha o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) entregue sexta-feira no Parlamento.

Na Saúde são esperadas poupanças de 166 milhões de euros no próximo ano com a revisão dos preços e comparticipações, o reforço da monitorização orçamental e pagamentos de dívidas, combate à fraude e medidas transversais na área do medicamento, entre outras medidas.

O executivo estima ainda uma poupança de 50 milhões com medidas para "contrariar os números do absentismo na Administração Pública". Nesse âmbito, prevê-se a criação de mecanismos de incentivos às boas práticas na gestão de pessoas, programas de saúde ocupacional, e o reforço dos processos de auditoria e fiscalização.