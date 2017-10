OE2018

O Governo espera apresentar em 2018 "um esforço de consolidação orçamental mais significativo" face ao ano anterior, de 0,5 pontos percentuais do PIB, em resultado de uma subida da receita superior à da despesa estruturais.

No relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2018, o executivo indica que "a trajetória descendente do défice estrutural [que exclui o efeito do ciclo económico e medidas temporárias] em percentagem do PIB dos últimos anos deverá prolongar-se e intensificar-se em 2018".

O Ministério das Finanças estima que, em 2017, o défice estrutural se situe nos 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB), traduzindo-se numa "variação positiva de 0,2 pontos percentuais face ao ano anterior", e que, em 2018, haja "um esforço de consolidação orçamental mais significativo, de 0,5 pontos percentuais do PIB", que corresponde a pouco mais de 950 milhões de euros, reduzindo o défice estrutural para os 1,3%.