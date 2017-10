Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se confiante na manutenção do acordo nuclear iraniano, após as ameaças dos Estados Unidos de que irá abandonar o pacto caso este não seja alterado.

Em comunicado, o porta-voz de Guterres Stéphane Dujarric assinala que o secretário-geral das Nações Unidas afirmou "repetidamente" que a adoção do acordo "foi um importante avanço para consolidar a não-proliferação nuclear e promover a paz e segurança mundiais" e que "está confiante de que se vai manter como está".

Trata-se da primeira reação do secretário-geral da ONU depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter advertido que, caso não consiga corrigir as "falhas" do acordo nuclear com o Irão através da ação do Congresso ou de negociações internacionais, Washington vai abandonar o pacto.