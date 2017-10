OE2018

O Governo estima que o investimento público cresça 40% no próximo ano, para um total de 4.525,5 milhões de euros, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

"Será reforçado o investimento em áreas críticas para o desenvolvimento do país, como é o caso da educação, saúde, transportes, infraestruturas e inovação tecnológica. No global, prevê-se que o crescimento do investimento público acelere de 17,9% em 2017 para 40,4% em 2018, alcançando então os 4.525,5 milhões de euros", afirma o executivo.

Este investimento público em 2018 representa cerca de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), mais 0,2 pontos percentuais do que o previsto para este ano.