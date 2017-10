Actualidade

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter foi registado, na noite de sexta-feira, no sul do México, sem que tenha sido reportada a ocorrência de vítimas ou danos materiais, informaram as autoridades.

O terramoto, que ocorreu às 19:20 (01:20 de hoje em Lisboa), teve o epicentro localizado a 23 quilómetros a sudeste de Salina Cruz, no estado de Oaxaca, de acordo com o Serviço Sismológico da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM).

O abalo foi sentido em algumas zonas da capital mexicana, indicou o autarca, Miguel Ángel Mancera.