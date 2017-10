OE2018

O Governo fixou em 0,80 euros por quilo o valor da taxa do imposto para os alimentos com elevado teor de sal, com a qual espera arrecadar 30 milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2018.

"A taxa do imposto é de 0,80 euros por quilograma", lê-se no documento entregue pelo Governo na sexta-feira à noite no parlamento.

Este valor representa uma alteração face aos 0,80 cêntimos que constava numa versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), noticiada pela Lusa e datada de quinta-feira.