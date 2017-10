OE2018

A Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) lamenta que o setor volte a ser castigado na proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), exigindo que a fiscalidade automóvel seja repensada.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral da ANECRA, Jorge Neves da Silva, fala em "carga sobre carga", referindo que "todos os anos o setor automóvel padece desta situação".

"O [setor] automóvel volta a ser castigado. Não nos satisfaz este continuar do aumento da carga fiscal. Devia ser repensada a fiscalidade automóvel", declarou o responsável da ANECRA, referindo-se aos aumentos do Imposto Único de Circulação (IUC) e do Imposto sobre Veículos (ISV), incluídos na proposta do OE2018.