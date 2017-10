Actualidade

Joshua Boyle, o refém canadiano libertado na quarta-feira no Paquistão, com a sua mulher, norte-americana, e os seus três filhos nascidos em cativeiro no Afeganistão, chegaram na noite de sexta-feira a Toronto, anunciou o governo canadiano.

"Juntamo-nos à família Boyle para comemorar o esperado regresso" de Joshua Boyle, da sua mulher, Caitlan Coleman, e dos seus três filhos, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

"O Canadá desempenhou um papel ativo a todos os níveis no âmbito do dossiê de Boyle, e continuará a apoiá-lo e aos seus familiares agora que regressaram ao país", afirmou a diplomacia canadiana, pedindo, neste momento, respeito pela "vida privada da família".