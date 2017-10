Actualidade

O antigo secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan apelou ao Conselho de Segurança da ONU para pressionar a Birmânia para um regresso às regiões de origem dos refugiados rohyinga que têm fugido em massa para o Bangladesh.

Kofi Annan, que foi convocado na qualidade de presidente de uma comissão sobre os rohyinga pela França e Reino Unido a pronunciar-se numa reunião informal do Conselho de Segurança da ONU, que decorreu na noite de sexta-feira, defendeu que as grandes potências devem trabalhar com os líderes militares e civis birmaneses para colocar termo à crise dos refugiados daquela minoria muçulmana.

Alguns membros do Conselho de Segurança pressionam uma resolução que apoie as reivindicações para o fim da violência, o acesso da ajuda humanitária sem restrições e o regresso dos refugiados, mas a China e a Rússia não são favoráveis a essa posição.