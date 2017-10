Actualidade

Mais de 90% dos inquiridos num estudo sobre cuidados paliativos disseram saber o que são estes cuidados, mas apenas 75% identificam adequadamente os seus objetivos e quase 7% ainda pensam que servem para adiar a morte.

O estudo "Cuidados Paliativos: o que sabem os portugueses", promovido pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP)e que envolveu 795 pessoas, com 18 ou mais anos, visou conhecer a realidade portuguesa face ao desenvolvimento dos cuidados paliativos nos últimos dez anos em Portugal.

As conclusões do estudo, que vão apresentadas no seminário "Vida com dignidade e qualidade até fim", que decorre hoje na Fundação Gulbenkian, revelam que existe um "bom conhecimento acerca do conceito, objetivos e forma de trabalho dos cuidados paliativos".