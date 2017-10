OE2018

O aumento do Imposto sobre o Tabaco (IT) previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) pode significar uma subida de até 10 cêntimos no maço de cigarros, segundo simulações feitas pela consultora Deloitte.

De acordo com a proposta de OE2018, entregue na sexta-feira à noite à Assembleia da República, a taxa do elemento específico relativo aos cigarros aumenta de 93,58 euros por milheiro (mil cigarros) para 94,89 por milheiro (1,4% de aumento). Por outro lado, verifica-se uma ligeira diminuição do respetivo elemento 'ad valorem' de 16% para 15%.

"No caso de um maço de tabaco que custe hoje 4,90 euros, estima-se que o imposto adicional será de 6 cêntimos (assumindo o mesmo valor de referência do tabaco para 2018). Pretendendo os agentes económicos, pelo menos, manter as suas margens, um maço de tabaco que custe hoje 4,90 euros deverá passar a custar 5,00 euros", disse à agência Lusa o fiscalista Afonso Arnaldo, da Deloitte.