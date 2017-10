Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, efetuou hoje o quinto melhor tempo na sessão de qualificação para o Grande Prémio do Japão de Moto2, 15.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

No circuito de Motegi, Oliveira ainda por duas vezes esteve com o segundo melhor tempo, mas, nos últimos minutos da sessão, a sua marca de 1.54,289 minutos conferiu-lhe apenas o quinto melhor tempo, gastando mais 513 milésimos de segundo do que o detentor do melhor registo, o japonês Takaaki Nakagami (Kalex).

O piloto português ocupa o terceiro lugar no Mundial da classe intermédia, a 91 pontos do líder, o italiano Franco Morbidell (Kalex), que hoje foi apenas 15.º, enquanto o segundo classificado do campeonato, o suíço Thomas Luthi, que conta com 70 pontos de vantagem sobre Oliveira, também não esteve muito melhor, concluindo a sessão no 13.º posto.