OE2018

O Governo vai acabar com as isenções do ISP à produção de eletricidade a partir do carvão, decisão que marca o início da eliminação dos "incentivos perversos" aos combustíveis fósseis, informou hoje o Ministério do Ambiente.

Inicia-se assim "o processo de eliminação dos incentivos perversos aos combustíveis fósseis, com a eliminação das isenções do ISP à produção de eletricidade a partir do carvão".

Estas medidas pretendem cumprir o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, uma das metas do Governo contempladas na proposta de Orçamento do Estado para 2018, entregue na sexta-feira à noite no parlamento.