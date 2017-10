OE2018

O Governo pretende desincentivar o uso de mais tipologias de sacos de plástico e reduzir a utilização de produtos de plástico, recebendo as empresas apoios de um milhão de euros para diminuir o uso deste material.

Segundo informou hoje o Ministério do Ambiente, através de alterações à fiscalidade verde, o Governo quer desincentivar o uso de mais tipologias de sacos plástico e reduzir o uso de produtos de plástico, descartáveis, feitos a partir de matérias-primas fósseis.

Um dos objetivos do executivo, que entregou na sexta-feira à noite a proposta de Orçamento do Estado para 2018 no parlamento, é o apoio às empresas no desenvolvimento de soluções de produto, processo e modelos de negócio que integrem princípios da economia circular.