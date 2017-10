Actualidade

Representantes de Timor-Leste e da Austrália rubricaram na sexta-feira em Haia o novo tratado sobre as fronteiras marítimas entre os dois países que será formalmente assinado perante o secretário-geral da ONU, confirmaram fontes ligadas ao processo.

O documento foi negociado em várias reuniões mantidas entre os dois países ao longo do último ano e o seu conteúdo foi para já mantido confidencial, ficando depositado no Tribunal Permanente em Haia, segundo explicaram as mesmas fontes ouvidas pela Lusa.

Como o tratado foi negociado sob os auspícios de uma Comissão de Conciliação das Nações Unidas, deverá ser assinado pelos dois governos "numa data a ser acordada" e perante o secretário-geral da ONU, o português António Guterres.