Actualidade

Um avião de carga que transportava material para o exército francês caiu ao mar pouco depois de descolar hoje de manhã do aeroporto de Abidjan, no sul da Costa do Marfim, causando pelo menos três mortos, informaram meios de comunicação locais.

A aeronave transportava 10 pessoas e pelo menos três delas morreram e outras três continuam desaparecidas, declarou o chefe dos bombeiros de Abidjan, coronel Sakoh Issa, à televisão marfinense RTI.

O acidente aconteceu a escassos metros da costa, em Port Bouet, o que permitiu que os serviços de emergência chegassem rapidamente à zona, assegurou o portal Koaci.