OE2018

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ávila, fez hoje uma avaliação "muito positiva" da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), destacando a comparticipação nas obrigações de serviço público no transporte aéreo interilhas.

"Em relação à Região Autónoma dos Açores, o comentário que faço é uma avaliação muito positiva, pois cumpre integralmente o que está definido na Lei de Finanças Regionais, e mantém a metodologia de acesso ao financiamento, que já estava inscrito no Orçamento anterior, e com a qual concordamos integralmente", afirmou à agência Lusa Sérgio Ávila.

O governante realçou o facto de a proposta consagrar, "pela primeira vez, a comparticipação no esforço que a região faz no âmbito do pagamento das obrigações de serviço público de transporte aéreo interilhas, um princípio que vinha a reivindicar há muitos anos".