OE2018

A Confederação do Turismo Português (CTP) considerou positivos os incentivos ao turismo português contidos na proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e lamentou o aumento dos impostos indiretos, porque podem refletir-se na diminuição da procura.

"É de saudar, no que diz respeito ao Turismo, a constituição de um fundo junto do Turismo de Portugal, para apoio a ações, iniciativas e projetos que contribuam para o reforço do posicionamento do país enquanto destino turístico, para a coesão do território, para a redução da sazonalidade e para a sustentabilidade no turismo", salientou, num comunicado, a CTP.

A CTP realçou ainda que o documento contém medidas positivas, como "os incentivos para a redução do elevado nível de endividamento das empresas e para a melhoria de condições ao investimento".