A Comissão Política Regional do PSD/Açores manifestou hoje a sua preocupação com as suspeitas de corrupção no Sistema Regional de Saúde, alegando que colocam em causa a relação de confiança dos açorianos com a administração pública.

"Na análise que fez à atual situação política, a Comissão Política Regional vê com enorme preocupação a situação vivida nos últimos dias no Serviço Regional de Saúde. O PSD/Açores entende que estes acontecimentos põem em causa a relação de confiança que os açorianos devem ter com a administração pública regional", salientou, hoje, em conferência de imprensa, António Almeida, secretário-geral do PSD/Açores.

O social-democrata leu um comunicado, na sequência de uma reunião da Comissão Política Regional do PSD/Açores, realizada na sexta-feira.