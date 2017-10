Pedrógão Grande

A presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande, Nádia Piazza, disse hoje que falhou toda a estrutura e a resposta no incêndio de 17 de junho que vitimou 64 pessoas.

"O que se viveu em Pedrógão Grande no dia 17 de junho de 2017 foi algo inominável, irrepetível na sua brutalidade. Falhou toda uma estrutura e resposta naquele dia e naquele pedaço de Portugal", afirmou a presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande (AAVPG), Nádia Piazza.

Esta responsável, falava hoje no 1.º Encontro para a Autoproteção e Resiliência das Populações Locais, que decorre na Casa de Cultura de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, organizado pela AAVPG em parceria com a Associação de Proteção e Socorro e que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e da Fundação Calouste Gulbenkian.