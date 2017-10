Actualidade

A população da ilha de Santa Maria, nos Açores, aguarda a passagem do furacão Ophelia com tranquilidade, por estar habituada a fenómenos do género, mas não deixou de se precaver tomando medidas de autoproteção como é normal nestas ocasiões.

"A população está tranquila e calma, mas consciente da situação e tomou medidas de autoproteção. Esta não é uma situação nova, porque há anos já tivemos a passagem de outro furacão, o Gordon (em agosto de 2012)", disse o vice-presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Roberto Furtado, em declarações à agência Lusa.

O furacão Ophelia, que se deverá manter na categoria 2 durante o dia de hoje, poderá provocar rajadas de vento até 130 quilómetros/hora naquela ilha do grupo oriental do arquipélago, segundo anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).