OE2018

O Governo está a preparar um plano para promover "uma gestão mais racional e eficaz" dos vários milhares de veículos apreendidos que estão sobretudo à guarda das polícias com o objetivo de reduzir os custos, segundo a proposta do Orçamento do Estado.

"Está em preparação um plano para promover uma gestão mais racional e eficaz dos veículos apreendidos, diminuindo os custos que a sua guarda prolongada provoca, seja pelos imóveis que lhes estão alocados, os custos ambientes inerentes, nomeadamente de contaminação de solos, e os recursos policiais afetos a estas tarefas", refere a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) entregue na sexta-feira na Assembleia da República.

O documento adianta que se encontram atualmente apreendidos à guarda de diversas entidades, em particular dos órgãos de polícia criminal, vários milhares de veículos automóveis, numa situação jurídico-processual que se prolonga, frequentemente, por longos períodos de tempo.