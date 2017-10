Actualidade

As autoridades moçambicanas detiveram na capital provincial de Pemba cinco homens e estão a seguir outras pistas após o ataque armado a Mocímboa da Praia, 200 quilómetros a norte, disse hoje fonte ligada às estruturas de bairro à Lusa.

A entrada de cinco homens de calções, com mochilas, pelas machambas (hortas) do bairro de Muxara A, ao lado do principal acesso à cidade, foi denunciada na manhã de quarta-feira por residentes.

"As pessoas estão mais alerta e prontas a denunciar" qualquer coisa que considerem suspeita, "depois do que se passou em Mocímboa da Praia", referiu a fonte.