As empresas de bebidas espirituosas consideraram que a atualização de 1,4% do imposto de consumo sobre estas bebidas, contida na proposta de Orçamento para 2018, é "um primeiro passo" para a estabilidade fiscal do setor, mas ainda insuficiente.

Num comunicado, a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) considerou que, perante a proposta de aumento de 1,4% da taxa nominal do Imposto Especial de Consumo sobre as bebidas espirituosas, em linha com a inflação registada, é "um primeiro passo na direção da estabilização fiscal, ainda que insuficiente e aquém da proposta apresentada pela indústria".

A associação realçou que o setor teve, desde 2010, um aumento nominal de 32% da taxa do Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA), "suportando hoje Portugal uma das cargas fiscais mais elevadas da União Europeia quando comparada com o PIB 'per capita'".