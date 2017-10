Mau tempo

O voo da Azores Airlines proveniente de Lisboa com destino ao Pico, nos Açores, com 113 passageiros, divergiu esta manhã para a ilha do Faial, devido às condições meteorológicas, disse fonte da companhia aérea açoriana.

O porta-voz da SATA, António Portugal, acrescentou à agência Lusa que aqueles passageiros serão transportados durante a tarde de hoje por via marítima.

O mesmo aparelho que divergiu faria ainda a ligação entre a ilha do Pico e Lisboa, com 125 passageiros.